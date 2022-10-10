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Dünya

AB'den Bosna Hersek'e yardım

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Bosna Hersek'e göçmen akımını yönetmek ve sınır kontrolünü sağlamak amacıyla AB'nin yeni bir yardım paketi hazırladığını söyledi.

AA10 Ekim 2022 Pazartesi 11:20 - Güncelleme:
AB'den Bosna Hersek'e yardım
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Batı Balkan ülkelerini ziyaret eden Schinas, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic ile bir araya gelirken, başkent Saraybosna yakınlarındaki Usivak sığınmacı merkezini de ziyaret etti.

AB'nin 2018'den bu yana Bosna Hersek'e 100 milyon avro değerinde yardım yaptığını ifade eden Schinas, "Sınır kontrolünü iyileştirmek ve göçmen kapasitesini güçlendirmek adına 39,5 milyon avro değerinde yeni bir yardım paketi hazırlıyoruz." dedi.

Schinas, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a da benzer yardımın yapılacağını belirterek, "Son aylarda göçmen sayısında artış var. Dolayısıyla duruma dikkatle yaklaşmalıyız. Bu nedenle de Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u ziyaret ettim." diye konuştu.

Cikotic de AB'nin göçmen krizinin en başından bu yana Bosna Hersek'e yardımcı olduğunu anımsatarak, bunun sonucu olarak da durumu "stabil" tutmaya başardıklarını dile getirdi.

Schinas, AB'nin destekleriyle yapılan sığınmacı merkezinde, göçmenlerin "No Nation Fashion" (Ulusu olmayan moda) markasıyla yaptıkları çalışmaları inceledi.

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