AB'den Brexit açıklaması: Yeniden müzakere etmeyeceğiz
Avrupa Komisyonu, İngiltere ile imzalanan Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmeyeceğini açıkladı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Avrupa Komisyonu, AB liderlerinin geçtiğimiz aylarda İngiltere ile kararlaştırılan Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmeyeceğini açıkladı.
Komisyon sözcüsü Margaritis Schinas gazetecilere verdiği demeçte, "İmzalanan anlaşma mümkün olan en iyi anlaşma ve bu anlaşma yeniden müzakere edilmeyecek." dedi.
İngiltere Başbakanı Theresa May ise dün yaptığı açıklamada, Brexit oylamasının 15 Ocak'ta İngiltere Parlamentosu'na sunulacağını belirtti.
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