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Dünya

AB'den Bulgaristan'a 1,2 milyar avroluk destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Bulgaristan'a kömüre bağımlılığı azaltmayı ve yeşil enerjiye geçişi amaçlayan projeleri desteklemek için 1,2 milyar avro hibe verileceğini duyurdu.

AA22 Aralık 2023 Cuma 23:01 - Güncelleme:
AB'den Bulgaristan'a 1,2 milyar avroluk destek
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Komisyon'dan yapılan açıklamada, Bulgaristan'da kömür madenlerinin yoğun olarak bulunduğu Küstendil, Eski Zağara ve Pernik şehirlerinde kömüre bağımlılığı "kademeli olarak" terk etme ve yeşil enerjiye yönelmeyi hızlandırmak için hazırlanan iklim projelerinin kabul edildiğini duyurdu.

AB'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik etmek için oluşturduğu Adil Dönüşüm Fonu'ndan Bulgaristan'a tahsis edilen 1,2 milyar avroyla söz konusu bölgelerde kömür madenlerinin kademeli olarak kapatılmasından olumsuz etkilenecek 15 binden fazla kişiye yeni istihdam alanları ve mesleki beceriler oluşturulması amaçlanıyor.

Verilen destekle bölgede sanayinin geliştirilmesi, etkilenecek kişilere maddi destek sağlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine yönelik çalışmalar yapılması planlanıyor.

- Madencilik ve enerji sektörü çalışanları planı protesto etmişti

Madencilik sektörü ve kömür yakıtlı termik santrali çalışanları, eylülde, hükümetin kömür madenlerinin kapatılması anlamına gelen planları AB Komisyonuna gönderme kararı sonrasında protesto gösterileri düzenlemişti.

Sendika temsilcileri termik santrallerin kapasitesinin hızla düşürülmesi ve elektrik üretimindeki payının azaltılmasını öngören yeşil enerjiye geçiş planının kısa vadede 20 bin kişiyi işsiz bırakacağını savunmuştu.

Gelen tepkilerin ardından bir araya gelen hükümet yetkilileri ve protestocular anlaşmaya varmış ve hükümet, kömür yakıtlı termik santraller ile madenleri kapatmamayı taahhüt etmişti.

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Komisyon'a gönderilen planlarda kömür madenlerinin 2038'den önce kapatılamayacağının "açıkça" belirtildiğini ancak "kademeli olarak" azaltılacağını kaydetmişti.

  • ABKomisyon
  • KömüreAzaltma
  • YeşilEnerji

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