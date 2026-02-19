AB'den dikkat çeken Ukrayna mesajı: Avrupa olmadan hiçbir karar alınamaz

El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cenevre'de 17-18 Şubat'ta yapılan ABD-Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin ABD'nin müzakereler için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden El Anouni, uluslararası sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiğini söyledi.

El Anouni, Ukrayna'nın aksine Rusya'dan barış için somut işaretler görmediklerini savunarak "AB ve üye ülkeler olarak, barış görüşmelerine ve güvenlik garantilerine daha fazla katkıda bulunmaya hazırız." dedi.

ABD-Ukrayna-Rusya'nın üçlü görüştüğü formattan memnun olup olmadıkları sorulan El Anouni, "Avrupa masada olmadan Ukrayna hakkında hiçbir karar alınamaz. Bence bu son derece açık." yanıtını verdi.