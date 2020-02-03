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Dünya

AB'den Rusya destekli Esed rejimine, sivil halka saldırıları durdurma çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Rusya destekli Esed rejimine İdlib'de sivillere yönelik saldırılarını sonlandırması çağrısında bulundu.

AA03.02.2020  16:42 - Güncelleme: 03.02.2020  16:42

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AA muhabirinin "Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle, uluslararası çağrılar ve Astana sürecine rağmen İdlib'de sivilleri hedef almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bölgeden Avrupa'ya doğru olası yeni göç dalgasına ilişkin yorumunuz nedir?" sorusunu yanıtladı.

Stano, AB için sivillerin durumunun temel endişe kaynağı olduğunu belirterek, "İdlib'deki son saldırılardan ciddi endişe duyuyoruz. Başta Suriye rejimi ve Rusya gibi destekçilerinin sivillere yönelik havadan saldırıları ciddi insani trajediye ve çok sayıda insanın yerinden edilmesine yol açmaktadır. Bu bölgede askeri eylemlerin sonlandırılması ve siyasi çözüm çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Stano, İdlib'de 5 Türk askeri ve 1 sivil personelin şehit edilmesine ilişkin soruya ise "Yaşanan olayları takip ediyoruz. Bu müzakere masasına oturulması gerektiğinin bir başka örneğidir." yanıtını verdi.

- BASIN TOPLANTISINA FRANSIZCA DAMGASI

Öte yandan 31 Ocak gecesi İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) ardından AB Komisyonunun ilk günlük basın brifinginde, daha önce ağırlıklı olarak İngilizce kullanılmasına rağmen, gazetecilerin büyük bölümünün soruları Fransızca sorması ve yanıtların Fransızca verilmesi dikkati çekti.

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