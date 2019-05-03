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AB'den Esed rejiminin saldırılarına tepki

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib bölgesindeki hava saldırılarına ilişkin 'Uzun süredir derin acılar çeken bölgedeki sivil halk bu riski daha fazla kaldıramaz.' değerlendirmesinde bulundu.

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AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İdlib bölgesi ve Hama'nın kuzeyinde son günler ve haftalarda artan hava saldırılarının tansiyonu yeniden tırmandırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Uzun süredir derin acılar çeken bölgedeki sivil halk bu riski daha fazla kaldıramaz." ifadeleri kullanıldı.

Tarafların İdlib bölgesindeki sivillerin korunmasına öncelik vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, insani yardımların da kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, İdlib'e yönelik hava saldırılarının bölgede yaşayan 3 milyondan fazla sivilin hayatını tehlikeye attığının altı çizildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kayıp çocuklar böyle bulundu

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