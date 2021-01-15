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Dünya

AB'den Esed'in yeni bakanına yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin dışişleri bakanı olarak atadığı Faysal Mikdad'ı yaptırım listesine aldı.

AA15 Ocak 2021 Cuma 16:58 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 17:31
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Mikdad'ın eklenmesiyle AB'nin yaptırım listesindeki Esed rejimi yetkilisi ve rejime finansman sağlayan iş insanı sayısı 289'a yükseldi. Listede ayrıca 70 kurum ve şirket bulunuyor.

Esed rejimine 2011'den beri uygulanan yaptırımlar, seyahat yasağı ve AB'deki varlıkların dondurulmasını içeriyor. AB, Esed rejimine ayrıca petrol ithalatı yaptırımının yanı sıra yatırım kısıtlamaları, Suriye Merkez Bankasının AB'deki varlıklarının dondurulması, bazı ekipmanların satışına yönelik sınırlamalar gibi uygulamalar getirmişti.

Daha önce rejimin dışişleri bakan yardımcısı olan Mikdad, Velid Muallim'in 16 Kasım 2020'de ölmesinden sonra dışişleri bakanı olarak görevlendirilmişti.

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