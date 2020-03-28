AB'den Fas'a koronavirüsle mücadele için 450 milyon avro yardım

AA 28 Mart 2020 Cumartesi 00:08 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 00:08

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, AB ve Fas'tan yapılan ortak yazılı açıklamada, AB'nin Kral 6. Muhammed'in kurduğu Koronavirüsle Mücadele Fonu'na hemen 150 milyon avroluk destek sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, AB'nin daha önce Fas'a tahsis edilen 300 milyon avronun ödenmesini de hızlandırma kararı aldığı ve bu meblağın Kovid-19'la mücadele çabalarında kullanılacağı aktarıldı.

Fas'ta bugün itibarıyla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e, vaka sayısının ise 333'e yükseldiği açıklanmıştı.