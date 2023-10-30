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Dünya

AB'den Gana'ya araç hibesi

Avrupa Birliği (AB), Gana'ya güvenlik sorunlarıyla mücadele etmesi için 105 askeri araç hibe etti.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 20:31 - Güncelleme:
AB'den Gana'ya araç hibesi
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Yerel basındaki haberlere göre, AB, Gana'nın Sahel bölgesindeki güvenlik sorunlarıyla mücadele etmesi için 20 milyon avro değerinde 105 askeri araç hibe etti.

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, teröristler ve isyancıların faaliyetlerini Sahel'den Batı Afrika kıyılarına doğru genişletmeye yönelik son girişimlerinin açık olduğunu belirtti.

Bu olayların, Ganalılar için önemli bir güvenlik riski oluşturduğunun altını çizen Akufo-Addo, bu nedenle hükümetin terörle mücadele mekanizmalarını geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Akufo-Addo, hükümetin, Gana'nın Kuzey sınırlarının terörist sızmalara karşı iyi korunmasını sağlamaya devam edeceğini söyledi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles ise AB'nin, Sahel ve Batı Afrika'da artan terörizmden endişe duyduğunu, bu nedenle ülkeyi ve bir bütün olarak bölgeyi durumla başa çıkma konusunda destekleme kararı aldığını kaydetti.

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