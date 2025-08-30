İSTANBUL 29°C / 21°C
30 Ağustos 2025 Cumartesi
  AB'den Gazze'ye ''çelişkili'' destek: Daha fazla savaşa değil daha az savaşa ihtiyacı var
Dünya

AB'den Gazze'ye ''çelişkili'' destek: Daha fazla savaşa değil daha az savaşa ihtiyacı var

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'yi “tehlikeli savaş bölgesi” ilan etmesinin insani krizi daha da derinleştireceğini söyledi. Öte yandan Kallas, birçok AB ülkesinin 'İsrail hükümetine' karşı bazı bakanlara yaptırım uygulama ve silah ticaretini askıya alma gibi önlemler aldığını hatırlattı.

Kallas, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan "Gymnich" formatlı AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'le basına açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze kentini "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmesinin buradaki insani durumu kötüleştirme tehdidi taşıdığı uyarısını yapan Kallas, "Askeri çözüm mümkün olsaydı, savaş çoktan bitmiş olurdu. Gazze'nin daha fazla savaşa değil, daha az savaşa ihtiyacı var." diye konuştu.

Kallas ayrıca, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da "yerleşimleri ilerletme" kararının yasa dışı olduğunu ve iki devletli çözümü "baltaladığını" söyledi.

Bakanlarla, Gazze'deki insani durumu iyileştirme konusunda ne yapılabileceklerini görüştüklerini aktaran Kallas, bunun için İsrailli yetkililerle iletişim halinde olduklarını ancak daha fazla şeyin yapılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Kallas, birçok AB ülkesinin "İsrail'e değil İsrail hükümetine" karşı bazı bakanlara yaptırım uygulama ve silah ticaretini askıya alma gibi önlemler aldığını hatırlatarak AB tarafında ise ülkelerin Tel Aviv'i "rota değiştirmeye" nasıl ikna edeceği konusunda fikir ayrılığı içinde olduğu bilgisini paylaştı.

UKRAYNA

Toplantıda ayrıca Rusya'ya müzakere masasına gelmesi için ne gibi baskılar yapılabileceğini görüştüklerini kaydeden Kallas, üye ülkelerden gelecek hafta bu konudaki önerilerini sunmalarını istediğini dile getirdi.

Kallas, Rusya'nın Ukrayna'da yol açtığı yıkımı telafi etmediği sürece dondurulmuş Rus varlıklarının geri verilmeyeceği konusunda herkesin hemfikir olduğu yorumunu yaptı.

İRAN

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararı aldığını hatırlatan Kallas, bunun diplomasinin sonu olmadığını vurguladı.

Kallas, İran'ın hala Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam işbirliği yapma ve nükleer programı konusunda ABD ile müzakereleri yeniden başlatma şansına sahip olduğunu kaydederek "Top Tahran'da. Bu nedenle, bir çözüm bulmaya yönelik her türlü diplomatik çabayı desteklemeye hazırım." dedi.

DANİMARKA'DAN, "İSRAİL'İN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ BALTALADIĞI" UYARISI

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise Gazze'de her gün yaşanan "korkunç şiddetin" sürdüğünü belirterek, "İsrail'in eylemleri meşru müdafaa sınırlarını çok aşıyor ve biz İsrail'e defalarca savaşı durdurması ve politikasını değiştirmesi için çağrıda bulunduk." diye konuştu.

Ülkesinin AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'ndaki ticaret bölümünün askıya alınmasını desteklediğini aktaran Rasmussen, İsrail'in iki devletli çözümü baltaladığını söyledi.

