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Dünya

AB'den Güney Sudan'da barış anlaşmasına uyulması çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Güney Sudan'da şiddetin arttığına dikkati çekerek, taraflara ateşkese ve barış anlaşmasına uyulması için çağrıda bulundu.

AA11 Haziran 2020 Perşembe 10:49 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 10:55
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Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Borrell, Güney Sudan halkının kalıcı barışı hak ettiğini, ülkede toplumlar arası artan şiddetin endişe verici olduğunun altını çizdi.

Borrell, artan şiddetin can kaybına, zorla yerinden edilmeye, cinsel ve cinsiyete dayalı şiddete ve insan hakları ihlallerine yol açtığına işaret ederek, "Şiddet biran önce sona ermeli. Roma Deklarasyonu'na taraf olan tüm kesimler ateşkesi uygulamaya dönmeli ve barış anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmeli." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin Güney Sudan'a yönelik silah ambargosunu yenileme kararını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Borrell, bunun ülkede kalıcı ve kapsayıcı barışa katkı sağlayacağını belirtti.

Borrell, AB'nin Güney Sudan'a sağladığı desteği artırması için ülkede barış anlaşması uyarınca öngörülen reformların gerçekleştirilmesi ve insan hakları ihlallerine son verilmesi gerektiğini vurguladı.

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