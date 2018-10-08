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AB: Hava kirliliği problemi batıdan doğuya aktarılacak

AB Komisyonu'nun Sanayiden Sorumlu Üyesi Elzbieta Bienkowska, eski dizel araçların Batı ve Orta Avrupa'ya göre az gelişmiş Doğu Avrupa ülkelerine ihracatının yapılmasının, hava kirliliği probleminin batıdan doğuya aktarılması anlamına geleceğini belirtti.

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Bienkowska, Der Tagesspiegel gazetesine, eski dizel araçlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Eski dizel araçların Batı ve Orta Avrupa’ya göre az gelişmiş Doğu Avrupa ülkelerine ihracatının yapılmasının, hava kirliliği probleminin batıdan doğuya aktarılması anlamına geleceğini belirten Bienkowska, Alman hükümetinin eski dizel otomobillerin trafikten kaldırılmasını önlemek amacıyla alınacak tedbirler konusunda açıkladığı planın sorunu daha da arttırabileceğine işaret etti.

Almanya'da emisyon oranları kötü ayarlanmış araçlara ne olacağı konusunun net bir şekilde belirlenmesi gerektiğini kaydeden Bienkowska, "Sorun ulusal bir sorun değil, bir Avrupa sorunu." ifadesini kullandı.

AB Çevre Bakanları, 9 Ekim'de Lüksemburg'da bir araya gelerek AB içindeki araçlarda karbondioksit salımının azaltılması konusunu görüşecek.

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