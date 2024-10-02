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Dünya

AB'den havayolu şirketlerine 'İran' uyarısı

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İsrail'in misilleme niyetini açıklaması nedeniyle, havayolu şirketlerini İran hava sahasını kullanmaktan kaçınmaları konusunda uyardı.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 19:03 - Güncelleme:
AB'den havayolu şirketlerine 'İran' uyarısı
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EASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, havayolu şirketlerine, tüm uçuş seviyelerinde İran hava sahasını kullanmamaları tavsiye edildi.

Açıklamada, dün İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı ve İsrail'in misilleme niyetini açıklaması nedeniyle AB Komisyonu ile ortak verilen "tavsiye" niteliğindeki kararın, 31 Ekim'e kadar geçerli olduğu bildirildi.

EASA tarafından gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, gelişmelere bağlı olarak kararın uzayabileceği ya da geri çekilebileceği kaydedildi.

- İRAN'IN İSRAİL'E FÜZE SALDIRILARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

  • EASA uyarısı
  • İran hava sahası
  • havayolu şirketleri

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