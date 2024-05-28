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Dünya

AB'den hidrojen projelerine yeni yatırım

Avrupa Birliği (AB), hidrojen projelerine 1,4 milyar avro kamu desteği sağlamasına onay verdi.

AA28 Mayıs 2024 Salı 15:59 - Güncelleme:
AB'den hidrojen projelerine yeni yatırım
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AB Komisyonu, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Slovakya ve Estonya'nın hidrojen değer zincirinde araştırma, yenilik ve ilk endüstriyel kurulumu desteklemeyi amaçlayan ortak çıkar projelerinin Birlik kamu yardım kuralları kapsamında onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, hidrojen projelerinin AB'nin 2050 yılına kadar iklim dostu hale gelmesi için ulaşım sektöründen kaynaklanan emisyonları yüzde 90 oranında azaltma hedefine katkıda bulunduğu ifade edildi.

Projeler kapsamında hidrojenin yakıt olarak kullanımının teşvik edileceği belirtilen açıklamada, üye ülkelerin projeye 1,4 milyar avro kamu finansmanı sağlayacakları ve bunun 3,3 milyar avroluk özel yatırımı harekete geçireceği bilgisi verildi.

Açıklamada, üye ülkelerden Airbus, BMW ve Michelin'in de aralarında olduğu 11 şirketin, hidrojen teknolojilerinin ulaşım araçlarına entegre edilmesi, hidrojen kullanan yüksek performanslı yakıt hücresi teknolojilerinin geliştirilmesi, hidrojen için depolama çözümlerinin geliştirilmesi, ulaşım uygulamaları için hidrojen üretmeye yönelik teknolojilerin geliştirilmesi gibi alanlarda 13 yenilikçi proje üstleneceği bildirildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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