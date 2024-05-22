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Dünya

AB'den 'iki devletli çözüm' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, tüm AB üyesi ülkelere İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözüme dayanan ortak bir duruşun tesis edilmesi çağrısında bulundu.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 20:37 - Güncelleme:
AB'den 'iki devletli çözüm' çağrısı
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Borrell, X sosyal medya platformundan İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıma kararına ilişkin paylaşım yaptı.

Tanıma kararını verenler arasında İspanya ve İrlanda olmak üzere 2 AB üyesi bulunduğuna işaret eden Borrell, "Ortak Dış ve Güvenlik Politikası çerçevesinde, iki devletli çözüme dayalı ortak bir AB tutumunu teşvik etmek üzere tüm üye ülkelerle durmaksızın çalışacağım." ifadesini kullandı.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.

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