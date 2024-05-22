AB'den 'iki devletli çözüm' çağrısı

Borrell, X sosyal medya platformundan İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıma kararına ilişkin paylaşım yaptı.

Tanıma kararını verenler arasında İspanya ve İrlanda olmak üzere 2 AB üyesi bulunduğuna işaret eden Borrell, "Ortak Dış ve Güvenlik Politikası çerçevesinde, iki devletli çözüme dayalı ortak bir AB tutumunu teşvik etmek üzere tüm üye ülkelerle durmaksızın çalışacağım." ifadesini kullandı.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.