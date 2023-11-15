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Dünya

AB'den İngiltere'ye yeşil ışık! 2 programa katılabilecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB'nin araştırma ve inovasyon programı 'Horizon Europe' ile 'Copernicus' isimli yeryüzü gözlem programına İngiltere'nin katılımına onay verdi.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
AB'den İngiltere'ye yeşil ışık! 2 programa katılabilecek
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Konsey'den yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül 2023'te AB Komisyonu ile İngiltere arasında varılan prensip anlaşmasının onaylanarak İngiltere'nin iki programa katılmasına yeşil ışık yakıldı.

Prensip anlaşmasına göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren İngiliz araştırmacılar ve kuruluşlar, AB'nin Horizon Europe programına AB üyesi ülkelerdeki muadilleriyle eşit koşullarda katılabilecek. İngiltere ayrıca Copernicus'a katılarak AB'nin uzay gözlem ve izleme hizmetlerine erişebilecek.

İngiltere, programlara katıldığı için AB bütçesine pay ödeyecek ve AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın tüm güvencelerine tabi olacak.

Bugünkü Konsey kararıyla AB, İngiltere ile varılan prensip anlaşmasını yıl sonundan önce resmileştirecek.

  • AB Horizon Europe
  • Copernicus programı
  • İngiltere katılımı

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