AB Irak'a 72,5 milyon avroluk yeniden imar desteğinde bulundu

Irak Maliye Bakanı Fuad Hüseyin, AB Asya ve Orta Doğu Geliştirme ve Dayanışma Ofisi Direktörü Pierre Amilhat ile Bağdat'ta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Hüseyin, "AB ile temel hizmet sunumu, ekonomik faaliyetlerin yeniden canlandırılması, arazilerin mayınlardan arındırılması ve enerji alanındaki reformları desteklemek için stratejik ortaklık anlaşması imzaladık." dedi.

Aynı zamanda vekaleten Planlama Bakanlığını yürüten Hüseyin, anlaşmanın 72,5 milyon avro değerinde olduğunu, yerinden yönetim ve petrol sektörünü de ilgilendiren anlaşmanın ayrıca DEAŞ saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesini de sağlayacağını ifade etti.

Iraklı Bakan, AB heyetinin bu hususla ilgili ülkenin bazı bölgelerini ziyaret ederek, saha incelemesinde bulunacağı bilgisini de verdi.

"Anlaşma, AB ve Irak arasındaki uzun vadeli ortaklık ilişkisinin göstergesi"

AB Asya ve Orta Doğu Geliştirme ve Dayanışma Ofisi Direktörü Amilhat da bu anlaşmanın, AB ile Irak arasındaki uzun vadeli ortaklık ilişkisinin göstergesi olduğunu belirtti.

Amilhat, yerlerinden edilen Iraklıların geri dönüşü, ülkenin yeniden imarı ve toplumun kalkınması için Irak'ı desteklediklerini ifade etti.

Irak'a bağışlanan meblağın 10 milyonunun Enbar, Kerkük, Salahaddin ve Diyala'da yerinden edilen kişilerin evlerine geri dönmesi için mayınlı arazilerin temizlenmesine tahsis edildiğini söyleyen Amilhat, 48,5 milyon avronun da Enbar, Basra, Duhok, Erbil, Meysan, Musul, Salahaddin, Süleymaniye ve Zikar kentlerindeki yerel kalkınma aracılığıyla istikrarın sağlanmasına ayrıldığını aktardı.

Amilhat, bağışın 14 milyon avrosunun da hükümetin enerji alanındaki iyileştirmesine ayrılacağını sözlerine ekledi.

Irak yönetimi, geçen yıl şubat ayında yaptırdığı saha çalışmasından yola çıkarak, ülkenin 10 yılda imarı için 88, 2 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.

Irak'ın kuzey ve batı kesimindeki elektrik, su, sağlık, eğitim ve diğer hizmet sektörleri DEAŞ saldırıları ve yürütülen askeri operasyonlar nedeniyle büyük hasara uğramıştı.