27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6983
  • 6,2934
  • 277.384
  • 99623.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB'den İran'a nükleer anlaşma uyarısı: Yükümlülüklerini yerine getir

Avrupa Birliği (AB), İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini 'bir kenara bıraktığını' açıklamasının ardından Tahran yönetimine anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, İran'ın nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini "bir kenara bıraktıklarını" ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan adımları atacaklarına yönelik açıklamasını "büyük endişeyle" karşıladıklarını belirtti.

"AB, İran'ın nükleer anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye devam ettiği müddetçe anlaşmaya olan bağlılığını sürdüreceğini açık ve tutarlı bir şekilde ifade etmiştir." diyen Kocijancic, Birliğin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ile bu yöndeki gelişmeleri takip ettiğini vurguladı.

Kocijancic, "İran'a nükleer anlaşmaya ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirme ve bunlarla uyumsuzluk gösteren tüm faaliyetlerini geri çevirme çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

AB'nin İran nükleer anlaşmasını korumak için bazı adımlar attığına dikkati çeken Kocijancic, bu çerçevede İran'a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi planlayan özel amaçlı ticari mekanizmanın kurulduğunu anımsattı.

İRAN'DAN NÜKLEER ANLAŞMA AÇIKLAMASI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini "bir kenara bıraktıklarını" ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan adımları atacaklarını açıklamıştı.

Başkent Tahran'da Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir araya gelen Ruhani, toplantının ardından yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin azaltılmasıyla ilgili üçüncü adımın bugün hayata geçeceğini belirtmişti.

Pes dedirten hırsızlık

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camisi'ni açtı

Başkan Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camisi'ni açtı

Savaşta düşmana korku salan 'Tülütabaklar'

Savaşta düşmana korku salan 'Tülütabaklar'

Barcelona'da Messi depremi!

Barcelona'da Messi depremi!

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi

Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi

Bakan Selçuk, yeni okul zili ve şarkısını tanıttı

Bakan Selçuk, yeni okul zili ve şarkısını tanıttı

ABD'den Türkiye'ye '100 milyar dolarlık' ziyaret

ABD'den Türkiye'ye '100 milyar dolarlık' ziyaret

Savaşların kaderini değiştiren taktikler! Çok şaşıracaksınız

Savaşların kaderini değiştiren taktikler! Çok şaşıracaksınız
 

POPÜLER HABERLER

Camiye giren şahıs abdest alıp, namaz kıldı çıkışta laptop çaldı

Camiye giren şahıs abdest alıp, namaz kıldı çıkışta laptop çaldı

Savaşların kaderini değiştiren taktikler! Çok şaşıracaksınız

Savaşların kaderini değiştiren taktikler! Çok şaşıracaksınız

İlk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

İlk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

İşte eylül ayının ilk kampanyalarının öne çıkanları! Clio, Egea, Leon ve Caddy...

İşte eylül ayının ilk kampanyalarının öne çıkanları! Clio, Egea, Leon ve Caddy...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA