Dünya

AB'den İsrail'e baskı hazırlığı: Felaketi derinleştirmek istiyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatının daha fazla ölüm, yıkım ve yerinden edilmeye yol açacağını belirterek, Tel Aviv'e baskı için yeni önlemler alınacağını açıkladı.

16 Eylül 2025 Salı 19:11
AB'den İsrail'e baskı hazırlığı: Felaketi derinleştirmek istiyor
Kallas, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, AB Komisyonunun yarın "İsrail'in Gazze konusunda rota değişikliği yapması için Tel Aviv'e baskı uygulayacak bazı önlemler" sunacağını kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatının daha fazla ölüm, yıkım ve yerinden edilme anlamına geldiğinin altını çizen Kallas, "İsrail'in Gazze'deki kara harekatı, zaten vahim olan durumu daha da kötüleştirecek." ifadesini kullandı.

Kallas ayrıca, "Ticaret imtiyazlarının askıya alınması, aşırılıkçı bakanlara ve şiddet uygulayan yerleşimcilere yaptırımların uygulanması, AB'nin bu savaşın sona ermesini talep ettiğini açıkça gösterecektir." değerlendirmesini paylaştı.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE KARA SALDIRILARI BAŞLATTIĞINI DUYURMUŞTU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını açıklamıştı.

