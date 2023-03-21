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Dünya

AB'den İsrail'in yasa dışı yerleşim onayına tepki

Avrupa Birliği (AB) İsrail'i, meclisin onayladığı 2005'te boşaltılan 4 yasa dışı yerleşim birimini açacak yasayı iptal etmeye çağırdı.

AA21 Mart 2023 Salı 18:25 - Güncelleme:
AB'den İsrail'in yasa dışı yerleşim onayına tepki
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, İsrail Meclisinin, 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 4 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin yeniden açılmasını sağlayacak yasa teklifini kanunlaştırmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu kararın gerginliği azaltma çabalarına ters etki yaptığı belirtilerek, "Güven artırıcı önlemler alma ve diyalog için siyasi bir ufuk yaratma olasılığını engelliyor." denildi.

Meclisin kararının net bir geri adım olarak nitelendirildiği açıklamada ayrıca "AB, yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı olarak görüyor. Barışın önünde büyük bir engel oluşturuyorlar ve iki devletli çözümün uygulanabilirliğini tehdit ediyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada İsrail, yasayı iptal etmeye ve zaten çok gergin olan durumun hafiflemesine katkıda bulunacak adımlar atmaya davet edildi.

Yeni yasa, işgal altındaki Batı Şeria'da 10 bin kadar Yahudi yerleşimcinin çıkarıldıkları yerleşim birimlerine geri dönmesini sağlıyor.

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