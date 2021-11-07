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Dünya

AB'den Kazımi'ye suikast girişimine kınama

Avrupa Birliği (AB), Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.

AA7 Kasım 2021 Pazar 16:30 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 16:30
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AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, "AB, Başbakan Kazımi'ye yönelik suikast girişimini şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Saldırının sorumlularının hesap vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Seçim sonrası süreçte sükunet, itidal ve diyalog esastır. Irak'ın karşı karşıya olduğu zorlukları ele almak için tüm taraflar, ülkenin ve Irak halkının çıkarına olacak şekilde siyasi diyalog ve iş birliğine girmelidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, AB'nin Irak halkını desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri Kazımi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

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