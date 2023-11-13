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Dünya

AB'den kritik ham maddelerde bağımlılığı azaltma adımı

Avrupa Birliği (AB) kurumları, sanayinin ihtiyaç duyduğu kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltmak için hazırlanan yasa tasarısında anlaştı.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 23:50 - Güncelleme:
AB'den kritik ham maddelerde bağımlılığı azaltma adımı
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AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen Kritik Ham Madde Yasası'nda uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Uzlaşıya göre, AB ülkeleri kritik ham maddeleri sürdürülebilir biçimde tedarik edecek.

Toplam 34 ürün kritik ham maddeler listesinde yer alacak.

Ayrıca bu listedeki 17 ürün stratejik kritik ham maddeler olarak sınıflandırılacak.

Stratejik kritik ham maddeler listesinde Avrupa'nın yeşil ve dijital hedefleriyle savunma ve uzay sektörleri için önemli olan teknolojilerde kullanılan madenler bulunacak. Alüminyum, bor, kobalt, bakır, galyum, lityum, magnezyum, titanyum ve nikel stratejik kritik ham maddeler arasında yer alacak.

AB, söz konusu ham maddelerde yıllık tüketimin en az yüzde 10'unu çıkaracak, en az yüzde 40'ını işleyecek ve en az yüzde 25'ini geri dönüştürecek.

Ayrıca, AB, herhangi bir stratejik ham maddede tüketimin yüzde 65'inden fazlasını tek bir dış ülkeden sağlamamak için tedarikini çeşitlendirecek önlemeler alacak.

Büyük şirketlerin, kritik ham madde tedarik zincirlerine ilişkin düzenli biçimde risk değerlendirmesi yapması da gerekecek.

  • AB tasarısı
  • ham maddeler
  • dışa bağımlılık

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