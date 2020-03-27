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Dünya

AB'den Libya'da ''itidal'' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ülkede çatışmanın artmasından üzüntü duyduğunu belirterek, tüm taraflara 'itidal' çağrısında bulundu.

AA27 Mart 2020 Cuma 23:53 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 23:53
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AB üyesi tüm ülkeler adına yazılı açıklama yapan Borell, uluslararası toplumun Libya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için insani ateşkes çağrılarına rağmen çatışmanın arttığına dikkati çekti.

Borell, Kovid-19'la gelen zorlukların Trablus'ta ve tüm ülke genelinde çatışmanın durdurulmasını zorunlu kıldığını vurgulayarak, "Sivil halka karşı her türlü saldırıyı kınıyoruz. Libya'daki tüm aktörlere acilen çatışmayı durdurma ve krizi sonlandırmak için siyasi çözüm çabalarına destek verme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivil altyapının, askeri amaçlar için kullanılmasını kınadıklarını kaydeden Borrell, tarafların insan hakları ve uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

"SİLAH AMBARGOSUNA SAYGI DUYMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Borell, "Aynı zamanda tüm Birleşmiş Milletlere (BM) üye ülkelere; silah ambargosuna saygı duyma, Libya'ya yabancı savaşçı göndermeme ve halihazırda ülkede çok kırılgan olan durumu istikrarsızlaştıracak faaliyetlerden kaçınma çağrısında bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Libya'nın petrol kaynaklarını ve altyapısının korunması gerektiğine dikkati çeken Borrell, üretilen petrolün eşit bir şekilde dağıtılmasının önem taşıdığına işaret etti.

Borrell, AB'nin Berlin sürecine ve BM nezdinde yürütülen girişimlere güçlü bir şekilde destek vermeye devam ettiğini, AB'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak için başlattığı "EUNAVFOR MED-IRINI" operasyonunun da bunun bir göstergesi olduğunu savundu.

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