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Dünya

AB'den Libya'ya insani yardım

Avrupa Birliği (AB), Libya'ya sel felaketi nedeniyle ilk aşamada 500 bin avroluk insani yardım göndereceğini duyurdu.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 17:24 - Güncelleme:
AB'den Libya'ya insani yardım
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AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya'nın talebi üzerine AB Sivil Koruma Mekanizması bu ülkeye yardım göndermek için etkinleştirildi.

Bu kapsamda AB üyesi ülkelerden Almanya, Romanya ve Finlandiya sivil kullanım ve hastane amaçlı çadır, yatak, battaniye, jeneratör, su tankları ve gıda ürünleri gönderme teklifinde bulundu.

Açıklamada "Ayrıca AB, Daniel Fırtınası'ndan etkilenen Libya'daki en acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla ilk olarak 500 bin avro tutarında insani yardım fonu sağladı. Finansman, Libya'nın doğusunda sağlık, su ve sanitasyon malzemeleri sağlamak üzere sahada faaliyet gösteren ortaklar aracılığıyla dağıtılacak." denildi.

- Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

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