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AB'den ''muhbirlere'' üst düzey koruma öngeren yasayı onayladı

Avrupa Birliği (AB), kurum veya şirketlerindeki yolsuzluklara ilişkin bilgi sızdıran muhbirlere üst düzey koruma sağlamayı öngören yeni düzenlemeyi onayladı.

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AB Konseyi, muhbirlere yönelik güvenli kanallar oluşturulmasını sağlayacak yeni düzenlemeye onay verdiğini açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre, kamu, finans ve sağlık gibi birçok sektördeki muhbirlere üst düzey koruma sağlanacak.

Kamu ya da özel sektörde muhbirlerin bilgi paylaşımı sağlaması için güvenli kanallar oluşturulmasını öngören yeni düzenleme, muhbirleri misillemelere karşı da koruyacak.

Yeni düzenleme, muhbirlerin görevden alınmasının ya da muhbir aleyhinde yıldırıcı faaliyetlerde bulunulmasının da önüne geçecek.

Tüm AB ülkelerinde geçerli olacak yeni düzenleme 2021'de yürürlüğe girecek.

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