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Dünya

AB'den petrol ambargosu kararı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri ve savunma bakanlarının Rusya'ya petrol ambargosu konusunda karar vermediğini ancak yeni yaptırımların geleceğini söyledi.

AA21 Mart 2022 Pazartesi 23:17 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 23:17
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Borrell, dışişleri ve savunma bakanları toplantılarının ardından basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırımların süreceğini ancak bu hafta içerisinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Rusya'ya petrol ambargosu uygulanması konusunda herhangi bir karar çıkıp çıkmadığına ilişkin soru üzerine Borrell, enerji konularını gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını kaydetti.

- "AVRUPA ORDUSU KURMAK İSTEMİYORUZ"

Borrell, Stratejik Pusula'nın kabul edilmesini Ukrayna'daki savaş nedeniyle "tam zamanında" ve "önemli bir dönemeç" olarak tanımlayarak, "Avrupa ordusu kurmak istemiyoruz. Her üye ülke, kendi ordusunu muhafaza edecek ancak daha yakın çalışmak istiyoruz." dedi.

AB Konseyi, Birliğin güvenlik ve savunma alanındaki rehberi niteliğinde olacak Stratejik Pusula belgesini, bugünkü toplantıda kabul etmişti.

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