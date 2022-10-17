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Dünya

AB'den Polonya'ya fon engeli!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya'nın Birlik bütçesinden faydalanmak için hazırladığı ekonomik toparlanma planına, koşulları yerine getirmediği gerekçesiyle fon sağlanmaması yönündeki kararı sürdürüyor.

AA17 Ekim 2022 Pazartesi 14:35 - Güncelleme:
AB'den Polonya'ya fon engeli!
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AB Komisyonu sözcülerinden Stefan De Keersmaecker, günlük basın toplantısında, AB'nin, Polonya'ya yargıda beklenen düzenlemeleri yapmadan uyum fonları kapsamında ödeme yapıp yapmayacağıyla ilgili soruyu yanıtladı.

De Keersmaecker, "Fonları etkinleştirmek için gerekli koşulların yerine getirilmemesinin bir sonucu olarak, Komisyon, teknik yardım ve 'etkinleştirme koşullarının yerine getirilmesine katkıda bulunan eylemler' dışında, Polonya tarafından sunulan harcamaların geri ödemesini yapamaz." diye konuştu.

Polonya'nın da kendine yönelik yaptığı değerlendirmede, AB'nin Temel Haklar Şartına bağlı olarak etkinleştirme koşullarının yerine getirilmediğini bildirdiğini ifade eden De Keersmaecker, bu konuda Polonya makamlarından izahat istenmesini tavsiye etti.

De Keersmaecker, Komisyon ve Polonya'nın, bu fonların sağlanması için gerekli koşulların karşılanıp karşılanmamasıyla ilgili diyalogda olduğunu belirtti.

- SÜREÇ

Polonya, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyordu. AB, Polonya hükümetini özellikle yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurmak, bu yolla yargıçları etki altında bırakmak ve yargının bağımsızlığına zarar vermekle suçluyordu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 7 Haziran'daki açıklamasında, Polonya'ya yargıda beklenen düzenlemeleri yapmadan, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için hazırlanan kurtarma programı kapsamında "tek kuruş dahi" ödeme yapmayacaklarını bildirmişti.

Von der Leyen, bu taahhütlerin, "Polonya'da yargıçları denetleyecek disiplin kurulunun kaldırılarak yerine bağımsız ve tarafsız bir mahkemenin kurulması, yargıçlara yönelik disiplin rejiminde reform yapılması ve kaldırılması istenen disiplin kurulunun kararlarından etkilenen yargıçlara bu kararları yeni kurulacak mahkemeye taşıma hakkı verilmesi" olduğunu söylemişti.

AB Komisyonu, Polonya'nın Birlik fonlarından faydalanmak için hazırladığı ekonomik toparlanma planına haziran başında onay vermişti. Plan kapsamında Polonya'ya 23,9 milyar avro hibe ve 11,5 milyar avro kredi sağlanması öngörülüyor.

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