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Dünya

AB'den Rus muhalif Navalnıy kararı! 33 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım kararı aldı

Avrupa Birliği (AB), Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilişkilendirdiği 33 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

AA22 Mart 2024 Cuma 18:44 - Güncelleme:
AB'den Rus muhalif Navalnıy kararı! 33 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım kararı aldı
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AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi'nde Navalnıy'ın Rusya'da cezaevinde ölümünden sorumlu tutulan 33 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uygulanması kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada Navalnıy'nin Haziran 2022'den ölümüne kadar tutulduğu IK-6 ve IK-3 adlı cezaevlerinin yaptırım listesine alındığını, bu merkezlerde "tekrarlanan hücre hapsi, zalimce, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele de dahil olmak üzere, sağlığının ciddi şekilde bozulmasına yol açan istismarlara maruz kaldığı" belirtildi.

IK-3'ün başkanı Vadim Kalinin'e ve merkezin çeşitli başkan yardımcılarına yaptırım uygulandığı ifade edilen açıklamada Navalnıy'ı 19 yıl hapis cezasına çarptıran Andrey Suvorov, Evgenia Nikolaeva ve Natalia Dudar gibi yargı mensuplarının da listeye alındığı belirtildi.

Açıklamada listede cezaevi sistemi ve Adalet Bakanlığından bir dizi üst düzey yetkilinin de bulunduğu kaydedildi.

AB'nin yaptırım rejimi, listeye alınan kişi ve kuruluşların 27 üye ülkedeki varlıklarının dondurulması, onlara doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynak sağlanması yasağı ve listede yer alan gerçek kişilere AB'ye seyahat yasağını içeriyor.

  • Aleksey Navalnıy
  • yaptırım

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