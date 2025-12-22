İSTANBUL 12°C / 9°C
22 Aralık 2025 Pazartesi
Dünya

AB'den Rusya hamlesi: Süreyi uzattı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

22 Aralık 2025 Pazartesi 15:05
AB'den Rusya hamlesi: Süreyi uzattı
AB Konseyi, Rusya'ya Ukrayna'yı istikrarsızlaştıran eylemleri nedeniyle uygulanan ekonomik tedbirlerin süresinin 31 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

Açıklamada, AB yaptırımlarının Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022 sonrasında önemli ölçüde genişletildiği anımsatıldı.

AB yaptırımları kapsamında Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

AB, RUSYA'YA EKONOMİK YAPTIRIMLARIN SÜRESİNİ UZATTI

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatına yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 19 yaptırım paketini hayata geçirdi.

AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmişti. AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014'te almıştı.

Popüler Haberler
