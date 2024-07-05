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Dünya

AB'den Rusya ziyaretine tepki! Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel'de oturarak barışı sağlayamazsınız

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı olan Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya'ya yapacağı ziyarete AB'den tepki geldi. Geçtiğimiz günlerde Kiev'de Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşen ve Ukrayna ekonomisinin modernizasyonuna katılmak istediklerini dile getiren Orban, tepkiler üzerine açıklama yaparak amacının barış yolunda ilk adımların atılmasına hizmet etmek olduğunu söyledi.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 11:28 - Güncelleme:
AB'den Rusya ziyaretine tepki! Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel'de oturarak barışı sağlayamazsınız
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Orban, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in dün yaptığı "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." uyarısına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından Macar televizyonuna yaptığı açıklamayı paylaşan Orban, "Brüksel'de rahat bir koltukta oturarak barışı sağlayamazsınız. AB dönem başkanlığının AB adına müzakere yetkisi olmasa bile arkamıza yaslanıp savaşın mucizevi bir şekilde sona ermesini bekleyemeyiz. Barış yolunda ilk adımların atılmasında önemli bir araç olarak hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"GERÇEKLER ÜZERİNE KONUŞUYORUM"

Orban, dönem başkanlığını üstlenmesinin 2. gününde Ukrayna'yı ziyaret ettiğini anımsatarak, "Yaptığım şey bir müzakere formatı gibi görünebilir ama değil. Bu yüzden bir yetkiye ihtiyacım yok çünkü hiçbir şeyi temsil etmiyorum. Sadece savaş tehdidinin olduğu veya Avrupa ve Macaristan için olumsuz sonuçları olan bir savaşın olduğu yerlere gidiyorum ve gerçekler üzerine konuşuyorum." değerlendirmesini yaptı.

İLK DIŞ ZİYARETİ KİEV'E

Öte yandan Orban, Rusya'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşüp görüşmeyeceği iddialarına ise yanıt vermedi. Macaristan, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralmıştı. Orban, dönem başkanlığını üstlendikten sonra ilk dış ziyaretini Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yapmış, burada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksiy ile görüşmüştü.

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