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Dünya

AB'den Rusya'ya ''tahıl koridorunu uygula'' çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya almasını kınadı ve tahıl koridoru anlaşmasını acilen uygulamasını istedi.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 22:48 - Güncelleme:
AB'den Rusya'ya ''tahıl koridorunu uygula'' çağrısı
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB adına yaptığı açıklamada, Karadeniz Tahıl Girişimi adlı anlaşma sayesinde Ukrayna'dan dünya piyasalarına 9,5 milyon ton tahıl ve gıda ulaştırıldığını belirtti.

Rusya'yı gıda ve açlığı silah olarak kullanmakla suçlayan Borrell, "AB, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ni askıya almasını kınamaktadır ve Rusya'ya kararını geri alma, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uygulanmasını acilen sürdürme çağrısında bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Borrell, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması yönündeki çağrısını desteklediklerini kaydetti.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru örtü olarak kullanıp Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

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