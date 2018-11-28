Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Ukraynalı denizcileri acilen serbest bırakın

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Rusya'ya acilen Ukrayna gemilerini ve mürettebatlarını serbest bırakması çağrısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AB Komisyonu üyelerinin haftalık kolej toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulunan Dombrovskis, üyelerin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliği ele aldıklarını söyledi.

Rusya'nın Azak Denizi'nde Ukrayna gemilerine ve denizcilere ateş açmasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Dombrovskis, "Rusya'ya acilen Ukraynalı gemileri ve mürettebatlarını serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Dombrovskis, uluslararası hukuk uyarınca Rusya'nın Azak Denizi'nin Kerç Boğazı bölgesinde tüm gemilerin engelsiz geçişini sağlamak zorunda olduğunu belirterek, beklentinin Rusya'nın Kerç Boğazı'nda özgür geçişleri tekrar sağlaması yönünde olduğunu kaydetti.

AB'nin Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını tanımadığını anımsatan Dombrovskis, Ukrayna'ya yönelik şiddeti kınadığını söyledi.

Dombrovskis, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin konuya ilişkin irtibatlarını sürdürdüğünü, birliğin gelecekte atılacak olası adımları değerlendirdiğini ifade etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mısır´da 3 bin yıl öncesine ait 8 mumya bulundu

Mısır´da 3 bin yıl öncesine ait 8 mumya bulundu

WhatsApp'tan kullanıcıları sinirlendirecek güncelleme

WhatsApp'tan kullanıcıları sinirlendirecek güncelleme

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu

Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA