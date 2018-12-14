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AB'den Rusya'ya Ukraynalı denizciler çağrısı: Derhal serbest bırakın

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya gözaltındaki tüm Ukraynalı denizcilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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AB Liderler Zirvesi'nde kabul edilen sonuç bildirgesinde, "Üye devletler, Kerç Boğazı ile Azak Denizi'nde yükselen tansiyondan ve Rusya'nın uluslararası hukuk ihlallerinden endişe duymaktadır. AB Konseyi, uluslararası hukuka, Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve AB'nin Kırım'ın yasa dışı ilhakının tanınmaması yönündeki politikasına olan bağlılığını teyit etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bildirgede, Rusya'nın askeri güç kullanmasının meşru bir gerekçesi olmadığına değinilerek, "AB Konseyi, gözaltındaki tüm Ukraynalı denizcilerin derhal serbest bırakılmasını, ele geçirilen gemilerin iadesini ve tüm gemilerin Kerç Boğazı'ndan serbest geçişini talep ediyor. AB, Ukrayna'ya yönelik ülkenin olumsuz etkilenen bölgeleri de dahil olmak üzere desteğini daha da güçlendirmek için tedbirler almaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

AB'nin 2021-2027 bütçesi

Bildirgede, AB'nin 2021-2027 dönemine yönelik bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçevesi sürecinin, 2019 yılı sonbaharında tamamlanması için çalışmaların devamı çağrısında bulunuldu.

AB ve Japonya arasında imzalanan ticaret anlaşmasının Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda onaylanmasının olumlu karşılandığı belirtilen bildirgede, anlaşmanın yakın zamanda yürürlüğe girmesinin beklendiğine dikkat çekildi.

Öte yandan, bildirgede, zirve kapsamında Arap Birliği ile 24-25 Şubat 2019'da yapılacak zirveye ilişkin hazırlıkların da ele alındığı kaydedildi.

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