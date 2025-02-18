AB'den Rusya'ya yaptırım kararı

Dombrovskis, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de düzenlediği toplantı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomik etkilerini tartışacaklarını anlatan Dombrovskis, AB'nin savunma harcamalarını ve yeteneklerini artırması, Ukrayna'ya desteğe devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Dombrovskis, "Şu anda AB'nin mali kuralları kapsamında savunma harcamaları için daha fazla esneklik sağlamanın yolları ile AB düzeyinde savunma için ek finansman sağlama seçenekleri üzerine çalışıyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump döneminde AB'nin güvenlik ve yaptırımlar gibi alanlardaki politikasını kendi eline alması gerektiğini belirten Dombrovskis, "Rusya'ya yönelik 16'ncı yaptırım paketinin hazırlanması için çalışmalar devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.