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Dünya

AB'den Rusya'ya yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB'nin güvenlik ve yaptırım politikasına ilişkin kararlarında ABD'yi takip etmeyeceğini ve Rusya'ya yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirler üzerinde çalıştığını söyledi.

AA18 Şubat 2025 Salı 17:34 - Güncelleme:
AB'den Rusya'ya yaptırım kararı
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Dombrovskis, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de düzenlediği toplantı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomik etkilerini tartışacaklarını anlatan Dombrovskis, AB'nin savunma harcamalarını ve yeteneklerini artırması, Ukrayna'ya desteğe devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Dombrovskis, "Şu anda AB'nin mali kuralları kapsamında savunma harcamaları için daha fazla esneklik sağlamanın yolları ile AB düzeyinde savunma için ek finansman sağlama seçenekleri üzerine çalışıyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump döneminde AB'nin güvenlik ve yaptırımlar gibi alanlardaki politikasını kendi eline alması gerektiğini belirten Dombrovskis, "Rusya'ya yönelik 16'ncı yaptırım paketinin hazırlanması için çalışmalar devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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