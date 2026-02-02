İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4893
  • EURO
    51,38
  • ALTIN
    6569.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB'den Rusya'ya yaptırım tehdidi: 20. paketi çok yakında sunacağız
Dünya

AB'den Rusya'ya yaptırım tehdidi: 20. paketi çok yakında sunacağız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini 'çok yakında' sunacaklarını belirtti.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 17:30 - Güncelleme:
AB'den Rusya'ya yaptırım tehdidi: 20. paketi çok yakında sunacağız
ABONE OL

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 4-5 Şubat'ta yapılması planlanan barış müzakereleri öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin süreceği mesajını veren von der Leyen, "Ukrayna'ya karşı acımasız savaşın dördüncü yılına yaklaşırken, Rusya savaş suçlarını ikiye katlamaya, sivil altyapıyı ve evleri hedef almaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Washington ve Kiev'le Ukrayna için "refah çerçevesi" hazırlama yönünde çalıştıklarını aktardı.

Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini "çok yakında" sunacaklarını belirten von der Leyen, "Bu, Rusya'yı barışa yönelik gerçek bir niyetle müzakere masasına oturması için baskıyı artırmakla ilgilidir." dedi.

Avrupa basınına yansıyan haberlerde, ABD ve AB'nin Ukrayna'nın yeniden inşası için ülke ekonomisine 800 milyar dolarlık yatırım taahüdünü içeren "refah çerçevesi" üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

  • AB Yaptırım Paketi
  • Ursula von der Leyen
  • Rusya Karşı Yaptırım

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.