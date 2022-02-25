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Dünya

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği liderleri yaptırımlarda anlaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Putin onlarca yıl devam eden barışı yıkmayı seçti.' dedi.

25 Şubat 2022 Cuma 04:45 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 05:06
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Avrupa Birliği liderlerinin açıklamalarından önemli başlıklar:

AB KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN

Rusya'nın en önemli sermaye pazarlarına ulaşımını kısıtlıyoruz.

(Rusya'nın Ukrayna saldırısı) Şüphesiz bunun hesabını soracağız.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON

Putin onlarca yıl devam eden barışı yıkmayı seçti.

Putin bizi imparatorluk çağlarına ve çatışmalara geri döndürmek istiyor. Ukrayna'ya 300 milyon euroluk askeri ekipman desteği sağlayacağız. Avrupa yaptırımları sadece Rusya'yı değil, onun suç ortağı Belarus rejimini de kapsayacak.

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