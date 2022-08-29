İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2022 Pazartesi / 2 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1903
  • EURO
    18,0757
  • ALTIN
    1008.35
  • BIST100
    3146.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB'den Rusya'yı kızdıracak hamle! Anlaşmayı askıya almayı planlıyorlar
Dünya

AB'den Rusya'yı kızdıracak hamle! Anlaşmayı askıya almayı planlıyorlar

AB Dışişleri Bakanları, önümüzdeki hafta Prag'da yapılacak iki günlük bir toplantıda 2007 AB-Rusya vize kolaylaştırma anlaşmasının askıya alınmasını desteklemeyi planlıyor.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:42 - Güncelleme:
ABONE OL

Financial Times'ın (FT) haberine göre; Üst düzey bir AB yetkilisi gazeteye verdiği demeçte , "Rus turistlerin şehirlerimizde, marinalarımızda dolaşması uygun değil. Rus halkına bu savaşın iyi olmadığı, kabul edilebilir olmadığı yönünde bir sinyal göndermeliyiz" dedi.

Anlaşmanın askıya alınması, tüm AB vizelerine başvuru sürecini daha karmaşık ve pahalı hale getirecek, ayrıca bekleme sürelerini artıracak. Bir AB yetkilisinin FT'ye aktardığına göre yıl sonuna kadar ek kısıtlamaların kabul edilmesi bekleniyor.

BAZI ÜLKELER HALİHAZIRDA DURDURDU

Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Letonya gibi ülkeler Rus vatandaşlarına vize vermeyi çoktan durdurdu. Estonya Başbakanı Kaja Kallas bu hafta Rus turistlerin ülke için bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve seyahat yasağının bazı Rusları Kremlin'e "baskı yapmaya" teşvik edebileceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB'nin üst düzey diplomatı Josep Borrell de dahil olmak üzere diğerleri, Rus gezginlerin tamamen yasaklanmasına karşı çıktılar. Bloğun, hükümetlerinin eylemleri için sıradan Rusları cezalandırmaması gerektiğini savundular. Moskova önerilen önlemleri "açık milliyetçilik" ve yabancı düşmanlığı olarak niteledi.

Kremlin, "sağduyu"nun eninde sonunda galip geleceğine dair umudunu da dile getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.