İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2022 Cuma / 13 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2388
  • EURO
    18,3245
  • ALTIN
    1007.25
  • BIST100
    3521.38
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB'den Rusya'yı kızdıracak karar: Tamamen askıya alındı
Dünya

AB'den Rusya'yı kızdıracak karar: Tamamen askıya alındı

Avrupa Birliği (AB), Rus vatandaşlarına vize kolaylığı sağlayan anlaşmayı tümüyle askıya aldığını duyurdu.

AA9 Eylül 2022 Cuma 12:37 - Güncelleme:
ABONE OL

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB ile Rusya arasındaki vize kolaylaştırma anlaşmasını tamamen askıya alındığı, bundan sonra Rus vatandaşları için vizeyle ilgili genel kuralların geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu, vize başvuru ücretinin 35 avrodan 80 avroya yükselmesine, ek belge sunma ihtiyacına, uzayan vize işlem sürelerine ve çok girişli vizelerin verilmesi için daha kısıtlayıcı kurallara neden olacaktır." bilgisi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bir vize kolaylaştırma anlaşması, değerleri paylaştığımız güvenilir ortaklarımızın vatandaşlarına AB'ye ayrıcalıklı erişim sağlıyor. Rusya, sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin saldırıları da dahil olmak üzere, haksız başlattığı savaşıyla bu güveni kırmış ve temel değerleri ayaklar altına almıştır. Bugünkü karar, Rusya'nın eylemlerinin doğrudan bir sonucu ve Ukrayna'ya ve halkına olan sarsılmaz bağlılığımızın bir başka kanıtıdır."

Karar, 12 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.