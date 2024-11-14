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Dünya

AB'den savunma sanayine 300 milyon avroluk bütçe

Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler arasında savunma işbirliğini artırmak ve Birliğin savunma sanayisini güçlendirmek maksadıyla yürütülecek projelere 300 milyon avro değerinde mali destek sağlanacağını duyurdu.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 17:16 - Güncelleme:
AB'den savunma sanayine 300 milyon avroluk bütçe
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AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, koordineli savunma tedarikini amaçlayan Avrupa Savunma Sanayinin Ortak Tedarik Yoluyla Güçlendirilmesi Aracı (EDIRPA) ile toplam 20 AB ülkesini kapsayan sınır ötesi projeler için 300 milyon avroluk mali destek onaylandı.

EDIRPA kapsamında seçilen her bir proje için 60 milyon avro bütçe sağlanması, projelerin de AB üye ülkeleri arasında savunma işbirliğini artırmayı teşvik edici olması ve ülkelerin savunma kabiliyetlerini güçlendirmesi planlanıyor.

Finanse edilen projeler aracılığıyla AB'nin hava ve füze savunma sistemleri, modern zırhlı araçlar ve mühimmat üretiminin artırılması ve böylece ortak tehditlere karşı konulması amaçlanıyor.

EDIRPA kapsamında hava savunmasını güçlendirmeye yönelik kısa ve orta menzilli sistemlerin ortak alımı desteklenecek, 4 üye ülke ortak zırhlı araç sistemlerini ortaklaşa tedarik edecek ve üye ülkelerin silahlı kuvvetleri için 11 milyar avrodan fazla değerde savunma mühimmatının koordineli şekilde tedarik edilmesi sağlanacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, kararı "savunma işbirliğinde atılan önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

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