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Dünya

AB'den savunmayı güçlendirme vurgusu! Yol haritası hazırlanacak

Avrupa Birliği (AB) liderleri, bölge savunmasını güçlendirme ve bu konudaki sorumluluğu üstlenme hedefini teyit ederek, bu amaçla atılacak ortak adımlarla ilgili ekim ayındaki zirveye kadar bir yol haritası hazırlanmasını istedi.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 18:00 - Güncelleme:
AB'den savunmayı güçlendirme vurgusu! Yol haritası hazırlanacak
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Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi'nin sonuç bildirisinin güvenlik ve savunma bölümü paylaşıldı.

Bildiriye göre, AB liderleri Avrupa'nın daha egemen, kendi savunmasından daha sorumlu, acil ve gelecekteki tehditlerle özerk ve koordineli şekilde hareket edip başa çıkmak için daha donanımlı olması gerektiğini yineledi.

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü saldırıların AB için "varoluşsal" tehdit teşkil ettiğini de tekrarlayan liderler, 2030 hedefleri kapsamında Avrupa'nın savunma hazırlığını kararlı şekilde artırma hedefinin altını çizdi.

"YÜZDE 5" TAAHHÜDÜ NOT EDİLDİ

Liderler, Avrupa'nın savunma ve güvenliğine yönelik harcamaları önemli ölçüde artırmaya devam etme ve birlikte daha iyi yatırım yapma ihtiyacını vurgularken, dün yapılan NATO Zirvesi'nde varılan "yüzde 5" taahhüdünü not ettiklerini duyurdu.

Bu bağlamda, liderler AB'nin ortak tedarikler için kısa süre önce kabul ettiği SAFE isimli mali aracı memnuniyetle karşılayarak, bunun kullanımını teşvik ederken, diğer yandan bu fonun kullanımının "gönüllülük esasına" dayandığını hatırlattı.

Liderler savunma sanayi için özel finansmanın harekete geçirilmesinin önemini vurgulayarak, Avrupa Yatırım Bankasının bu konudaki çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

SAFE VE AB DIŞINDAKİ ÜLKELER

Bildiride, "AB düzeyinde belirlenen öncelikli alanlardaki yetenekler üzerindeki çalışmalar NATO ile tam uyum içinde hızlandırılmalıdır. AB Konseyi, SAFE'nin tam olarak kullanılması da dahil olmak üzere bu konuda işbirlikçi projelerin hızla geliştirilmesini ve sunulmasını teşvik eder." ifadeleri kullanıldı.

AB dışındaki ülkelerle savunma işbirliği konusunda da bildiride, "AB Konseyi, dış ve güvenlik politikası hedeflerimizi paylaşan benzer düşünen ortaklarla birlikte çalışmanın önemini vurgular." ifadesi yer aldı.

Bu bağlamda liderler, AB'nin İngiltere ve Kanada ile yakın zamanda imzaladığı Güvenlik ve Savunma Ortaklığı anlaşmalarını da memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Liderler, AB Konseyinin Ekim 2025'te yapılacak zirvede, savunma hazırlığı hedefinin uygulanmasındaki sonraki adımları tartışacaklarını ifade ederek, AB Komisyonu ve AB Yüksek Temsilcisini bu amaçla bir yol haritası sunmaya davet etti.

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