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AB, Siemens'in, Alstom firmasının demiryolu sektöründeki faaliyetlerini satın almasına izin vermedi

Avrupa Birliği (AB), Alman Siemens'in Fransız Alstom firmasının demir yolu sektöründeki faaliyetlerini satın almasını onaylamadı.

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AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Siemens ve Alstom'un demir yolu sektöründeki faaliyetlerini birleştirmelerine izin verilmediğini söyledi. 
 
Siemens Alstom birleşmesinin sinyal sistemleri ve hızlı tren alanında daha yüksek fiyatlara neden olacağını ve inovasyonu azaltacağını belirten Vestager, "Yasakladığımız şirket birleşmesi ciddi rekabet kaygısı ortaya koyuyor." dedi.
 
Vestager, şirketlerin söz konusu rekabet endişelerini giderecek çözüm önerilerinde bulunmadığına dikkati çekti.
 
Avrupa'nın önde gelen demir yolu, tren ve tramvay üretici firmalarından Alman Siemens ve Fransız Alstom şirketleri arasında birleşme anlaşması 2017 yılında duyurulmuştu. Birleşme ile yeni oluşumun yıllık 15,3 milyar avro ciroya sahip olacağı öngörülmüştü.
 
AB, 2018 temmuz ayında Siemens'in Alstom firmasının demir yolu sektöründeki faaliyetlerini satın alma girişimi hakkında soruşturma başlatma kararı almıştı.
 
Siemens ve Alstom'un demir yolu ulaşımı sektöründe yüksek hızlı tren, metro ve tramvay gibi ulaşım araçları ile sinyalizasyon ihalelerinde rakip durumda oldukları gerekçesiyle başaltılan soruşturma, birleşmenin bu alanlarda rekabeti azalabileceği kaygısıyla açılmıştı.
 
Fransa'nın köklü demir yolu ve tren üreticilerinden Alstom, hızlı tren ve tramvay imalatı alanında 34 bin 500 kişi istihdam ediyor. Alman teknoloji devi Siemens'in demir yolu sektöründe faaliyet gösteren kanadı Siemens Mobility'nin ise 28 bine yakın çalışanı mevcut.
 
AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda. Komisyon, söz konusu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı durum olup olmadığını değerlendiriyor.
 
Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu bu birleşme veya satın almayı engelleyebiliyor. 

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