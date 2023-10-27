AB'den skandal açıklama: Hamas bir terör örgütüdür

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Açık olmak gerekirse Hamas bir terör örgütüdür. Bu nedenle AB'nin katılacağı bir uluslararası barış konferansında Hamas için herhangi bir rol göremiyorum." ifadelerinde bulundu.

AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününün ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Her iki başkan da AB'nin terör örgütü olarak gördüğü Hamas'ın İsrail'e saldırılarını kınadı ve İsrail'in günlerdir bombalamaya devam ettiği Gazze'ye insani yardımların en hızlı şekilde ulaştırılmasının önemine vurgu yaptı.



"AÇIK OLMAK GEREKİRSE HAMAS BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"



AB Konsey Başkanı Michael, savaşın şu anki durumunda herhangi bir somut adım atıp atmayacakları ile ilgili bir şey söyleyemeyeceğini belirttikten sonra, olası bir uluslararası barış konferansına Hamas'ı dahil edemeyeceklerini şu sözlerle vurguladı:



"Açık olmak gerekirse Hamas bir terör örgütüdür. Bu nedenle AB'nin katılacağı bir uluslararası barış konferansında Hamas için herhangi bir rol göremiyorum."

AB İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLİYOR

AB'nin böyle bir çözümde güçlü bir rol oynamak istediğini vurgulayan Michel, "AB içinde veya başka bir yerde çok yakında bir barış konferansı düzenlenmesi fikrini destekliyoruz. Böyle bir konferansın bölgede sürdürülebilir istikrar sağlayabileceğini düşünüyoruz." dedi.



Michel, barış konferansı fikrinin Mısır'ın başkenti Kahire'de geçen hafta yapılan konferansta masada olduğunu, Brüksel'deki AB zirvesinde de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bu konuda ısrarcı olduğunu aktardı.

BARIŞ KONFERANSI ZİRVE BİLDİRİSİNE DE GİRDİ

İsrail-Filistin meselesi hakkında bir barış konferansı düzenlenmesi fikri, AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisinde de yer aldı.



Üye ülke liderlerinin oluşturduğu AB Konseyi, bildirinin Orta Doğu başlığı altında, bölgesel gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması, bu bağlamda Filistin Yönetimi dahil olmak üzere ortaklarla işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.

Bildiride, "AB, Barış Günü Çabası da dahil olmak üzere, iki devletli çözüm temelinde siyasi sürecin canlandırılmasına katkıda bulunmaya hazırdır ve diplomatik barış ve güvenlik girişimlerini memnuniyetle karşılar ve yakın zamanda uluslararası bir barış konferansının düzenlenmesini destekler." ifadesine yer verildi.

AB, Arap Birliği, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün, geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunun yapıldığı New York'ta, İsrail ile Filistin'in anlaşmaya vardıklarında elde edecekleri kazanımları en üst seviyeye çıkararak barışı teşvik etmeyi amaçlayan "Barış Günü Çabası" isimli ortak bir girişim başlatmıştı.