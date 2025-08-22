İSTANBUL 34°C / 24°C
  AB'den soykırımcı İsrail'e insani erişime izin verme çağrısı
AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lahbib, Gazze'deki açlığın 'kıtlık' boyutuna ulaştığını vurgulayarak, İsrail'e insani erişime izin verme çağrısı yaptı. Lahbib çağrısında 'İnsanlar açlıktan ölüyor. Eylül sonuna dek her üç kişiden biri kıtlıkla karşılaşabilir' ifadelerini kullandı.

AA22 Ağustos 2025 Cuma 15:07 - Güncelleme:
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gazze'deki durumla ilgili açıklama yaptı.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son rapora dikkati çeken Lahbib, bölgede insanların açlıktan hayatını kaybettiğini vurguladı.

Lahbib, durumun artık "kıtlık" düzeyine ulaştığına işaret ederek, "İnsanlar açlıktan ölüyor. Eylül sonuna dek her üç kişiden biri kıtlıkla karşılaşabilir. Bu, zamana karşı bir yarış." ifadelerine yer verdi.

Lahbib ayrıca, "İsrail'i kesintisiz ve sürekli insani erişime izin verme çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği gözlem kuruluşu IPC'nin raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığı bildirilmişti.

