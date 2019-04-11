AB: Sudan'da halkın değişim talebini askeri konsey karşılayamaz
AB'den, Sudan'da halkın değişim talebini askeri konseyin karşılayamayacağı belirtilerek, yönetimin sivil hükümete devredilmesi çağrısı yapıldı.
- AA
AB'den, Sudan'da halkın değişim talebini askeri konseyin karşılayamayacağı belirtilerek, yönetimin sivil hükümete devredilmesi çağrısı yapıldı.
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