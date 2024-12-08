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Dünya

AB'den Suriye için destek mesajı: Yeniden inşası için hazırız

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından Avrupa Birliği kurumlarının liderlerinden ortak açıklama geldi. Açıklamada, Suriye'nin yeniden inşasını desteklemeye hazır olduğu mesajı verildi.

AA8 Aralık 2024 Pazar 23:07 - Güncelleme:
AB'den Suriye için destek mesajı: Yeniden inşası için hazırız
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Esed'in "zalim diktatörlüğünün" çöktüğünü belirterek, "Bölgedeki bu tarihi değişim fırsatlar sunuyor ancak risksiz de değil. Avrupa, ulusal birliği ve tüm azınlıkları koruyan bir Suriye devletinin yeniden inşasını desteklemeye hazır." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, Avrupa ve bölge liderleriyle iletişim halinde olduklarını ve gelişmelerin izlendiğini kaydetti.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da "AB, Suriye halkıyla daha iyi bir gelecek için çalışmaya hazır." değerlendirmesini yaparken, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da bundan sonraki adımların "diyalog, birlik, temel haklara saygı ve uluslararası hukuk" çerçevesinde atılması gerektiğini vurguladı.

AB'den Suriye'deki Baas rejiminin çökmesine ilk tepki Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan gelmişti.

Kallas, Beşşar Esed rejiminin yıkılmasını olumlu karşıladığını belirterek, bölgedeki tüm yapıcı ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

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