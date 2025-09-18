AB'den Süveyda yol haritasına destek: Güvenlik ve diyalog vurgusu

AB Dış İlişkiler Servisi sözcüsü tarafından Suriye'nin Süveyda ili için Suriye, Ürdün ve ABD tarafından belirlenen yol haritası hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, anlaşmanın hızlı şekilde uygulanması ve tüm taraflar arasında diyaloğun sürdürülmesinin teşvik edildiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, "Bu süreç, Suriyelilerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin korunmasını ve Suriye'nin güvenliği, bağımsızlığı, egemenliği ile toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesini sağlamalıdır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada AB, geçiş süreci yetkililerine, tüm Suriyelilerin beklentilerini karşılayacak kapsayıcı bir siyasi geçişin temin edilmesi çağrısını yineledi.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI⁠

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

YOL HARİTASI

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda 16 Eylül'de bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.