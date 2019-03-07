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AB'den Suudi Arabistan'a karşı tarihi adım

Avrupa Birliği'ne üye 28 devlet, BM İnsan Hakları Konseyin'e Suudi Arabistan'a karşı adım atılmasını öngören ortak beyan bildirdi.

  • star.com.tr
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Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin tamamının aralarında bulunduğu 36 ülke, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne Suudi Arabistan'a yönelik adımların atılması talep edildiği bir beyan sundu.
 
Beyanda Suudi Arabistan'ın insan hakları konusundaki sicil kaydı eleştirildi.
 
Beyanı konseyde, Cenevre müzakereleri elçisi Harald Aspelund okuyacak. Apelund, Suudi yetkililere tutuklu bulunan aktivistler ve muhaliflerin serbest bırakılması, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin, BM öncülüğündeki bir heyet tarafından araştırılarak aydınlatılması çağırısında bulunacak.
 
Bu toplu beyan, 2006'da kurulan BM İnsan Hakları Konseyi'nde Suudi Arabistan'a karşı yapılmış ilk eleştiri beyanı olarak tarihe geçti.

´´Ben PKK´lının elini sıkmam, vatana ihanet olur´´

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