İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2024 Cuma / 7 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3687
  • EURO
    36,9725
  • ALTIN
    2982.98
  • BIST100
    9163.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

AB'den Temu'ya çağrı

Avrupa Birliği (AB), online alışveriş sitesi Temu'dan indirimler, satış baskısı ve bilgi sunumu gibi çeşitli alanlarda Birlik tüketici koruma yasalarına uygun davranmasını talep etti.

AA8 Kasım 2024 Cuma 16:30 - Güncelleme:
AB'den Temu'ya çağrı
ABONE OL

AB Komisyonu ile üye ülke otoritelerini bir araya getiren Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı, Çin merkezli PDD Holdings'in işlettiği ve indirimli ürünler satan Temu platformunun Avrupa'da tüketici hukukunu ihlal eden uygulamaları konusunda bilgilendirildiğini açıkladı.

AB'deki çeşitli otoritelerin koordineli soruşturmasında, tüketicilerin Temu'da alışveriş yaparken karşılaştıkları çeşitli sorunlar ve AB tüketici koruma yasalarına uyumsuzluklar belirlendiğine işaret edilen açıklamada, Temu'nun ürünlerde indirim konusunda yanlış bir izlenim verdiği, tüketicileri sınırlı tedarik veya son satın alma tarihi gibi sahte iddialar kullanarak baskı altına aldığı, çarkıfelek oyununa zorlayarak ödüllerle bağlantılı kullanım koşulları sunduğu, iade hakkında yanlış bilgi verdiği ve sahte olduğu şüphesi bulunan yorumlar kullandığı kaydedildi.

Açıklamada, Temu'ya uygulamalarını AB tüketici yasalarıyla uyumlu hale getirmesi talimatı verildiğine işaret edildi.

AB Komisyonun geçen hafta Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında Temu'ya karşı resmi süreç başlattığı anımsatılan açıklamada, Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı'nın işleminin bunu tamamlayıcı nitelikte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Temu'nun Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı bulgularına yanıt vermek ve belirlenen tüketici hukuku sorunlarını ele alacak taahhütler sunmak için bir ay süresi olduğu, belirlenen sorunların giderilmemesi halinde ceza kesilebileceği bildirildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.