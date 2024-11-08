AB'den Temu'ya çağrı

AB Komisyonu ile üye ülke otoritelerini bir araya getiren Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı, Çin merkezli PDD Holdings'in işlettiği ve indirimli ürünler satan Temu platformunun Avrupa'da tüketici hukukunu ihlal eden uygulamaları konusunda bilgilendirildiğini açıkladı.

AB'deki çeşitli otoritelerin koordineli soruşturmasında, tüketicilerin Temu'da alışveriş yaparken karşılaştıkları çeşitli sorunlar ve AB tüketici koruma yasalarına uyumsuzluklar belirlendiğine işaret edilen açıklamada, Temu'nun ürünlerde indirim konusunda yanlış bir izlenim verdiği, tüketicileri sınırlı tedarik veya son satın alma tarihi gibi sahte iddialar kullanarak baskı altına aldığı, çarkıfelek oyununa zorlayarak ödüllerle bağlantılı kullanım koşulları sunduğu, iade hakkında yanlış bilgi verdiği ve sahte olduğu şüphesi bulunan yorumlar kullandığı kaydedildi.

Açıklamada, Temu'ya uygulamalarını AB tüketici yasalarıyla uyumlu hale getirmesi talimatı verildiğine işaret edildi.

AB Komisyonun geçen hafta Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında Temu'ya karşı resmi süreç başlattığı anımsatılan açıklamada, Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı'nın işleminin bunu tamamlayıcı nitelikte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Temu'nun Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı bulgularına yanıt vermek ve belirlenen tüketici hukuku sorunlarını ele alacak taahhütler sunmak için bir ay süresi olduğu, belirlenen sorunların giderilmemesi halinde ceza kesilebileceği bildirildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.