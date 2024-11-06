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Dünya

AB'den Trump'a tebrik mesajında Orta Doğu vurgusu! Transatlantik gündemde birlikte çalışma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'a tebrik mesajlarında, Orta Doğu meselesini hatırlatarak, transatlantik bağları zayıflatmadan birlikte çalışma çağrısında bulundu.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 18:57 - Güncelleme:
AB'den Trump'a tebrik mesajında Orta Doğu vurgusu! Transatlantik gündemde birlikte çalışma çağrısı
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ı içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "AB ve ABD sadece müttefik değil, halklarımız arasında da 800 milyon vatandaşı birleştiren gerçek bir ortaklıkla birbirimize bağlıyız. O halde onlara hizmet etmeye devam eden güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım." mesajını paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de tebrik mesajında, "AB ve ABD kalıcı bir ittifaka ve tarihi bir bağa sahip. Müttefikler ve dostlar olarak AB, yapıcı işbirliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

MİCHEL'DEN AB'NİN KENDİ YOLUNDA İLERLEYECEĞİ MESAJI

Michel, AB'nin güçlü, birleşik, rekabetçi ve egemen bir ortak olarak stratejik gündem doğrultusunda yolunu izleyeceğini ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik ettiği X paylaşımında, seçim sonucunun Ukrayna ve Orta Doğu dahil olmak üzere dünyanın tüm bölgeleri için önem taşıdığını belirtti.

AB'nin yeni ABD yönetimiyle işbirliği içinde olurken aynı zamanda Birlik politikalarını da güçlendireceği mesajını veren Borrell, "AB, ortak dış ve güvenlik politikası aracılığıyla ABD ile ilişkilerini canlı tutmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır. Aynı zamanda AB, güçlü ve egemen bir Avrupa inşa etmek için güvenlik ve savunmadan iklime kadar stratejik sorumluluklarını geliştirme çabalarını sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Trump'ın ABD'ye liderlik ettiği 2017-2021 yıllarındaki ilk dönemde, Washington-Brüksel hattı ciddi gerilimlere sahne olmuştu.

AB yönetimi, bir süredir olası Trump zaferi için hazırlık çalışmaları yapıyordu.

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