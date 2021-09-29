AB'den Türkiye açıklaması! ''İletişimdeyiz''

AA 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:51 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:51

Johansson, Komisyon üyelerinin haftalık toplantısının ardından AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile düzenlediği ortak basın toplantısında göç konusundaki son gelişmeleri paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle AB'ye daha az sayıda düzenli göçmenin ulaştığını ancak düzensiz göçte durumun salgın öncesi dönemden farksız olduğunu bildiren Johansson, 2019'da 140 bin olan rakamın 2020'de ancak 124 bine düştüğünü belirtti ve bu sene artış beklendiğini aktardı.

Johansson, Türkiye, Libya, Tunus, Fas, Moritanya, Senegal, Gambia, Batı Balkanlar üzerinden gelenler nedeniyle İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İspanya, Yunanistan ve Baltık ülkelerinin baskı altında olduğunu dile getirdi.

İllegal istihdamın yüzde 17 civarında olduğunu belirten Johansson, insan kaçakçılarının "çok iyi" organize olduğunu, düzensiz göçmenlerin yüzde 90-99'unun bu vasıtayla AB'ye ulaştığını, bu sene içinde Akdeniz'de 1400 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

- BELARUS DEVLET YETKİLİLERİNİN VİZE PROSEDÜRLERİNİ SIKILAŞTIRMA MESAJI

Johansson, devlet sponsorluğundaki kaçakçılıkla mücadelenin Komisyon'un yeni göç tasarısının önemli öğelerinden biri olduğunu söyleyerek, Belarus rejiminin eylemlerine atıfta bulundu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun AB'nin yaptırımlarından kötü etkilendiği yorumunda bulunan Johansson, "Gerçekten çok çaresiz ve AB'yi göçmenleri AB'ye doğru iterek istikrarsızlaştırmaya çalışıyor." diye konuştu.

Johansson, vatandaşları için değil ancak Belaruslu devlet yetkilileri için vize prosedürlerini sıkılaştırmanın gerektiğini kaydetti ve "Lukaşenko'nun başarıya ulaşmasına izin vermemeliyiz." dedi.

Bir soru üzerine Türkiye'ye gelindiğinde yaklaşımın farklı olduğunun görülmesi gerektiğini vurgulayan Johansson, "İletişimdeyiz. Göç meselesini birlikte yönetmek için ortaklık içindeyiz." tespitini yaptı.

- "HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAKLAR"

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas da Komisyon'un yeni göç tasarısının üzerinden geçen 1 sene içinde doğuda yeni göç yollarının açıldığını, Orta ve Doğu Akdeniz'de daha önce denenmiş yollardan Malta, İtalya ve İspanya üzerindeki baskının sürdüğünü ve Afganistan'daki durumun yeni tehditler sunduğunu belirtti.

Tüm bunların sürdürülebilir bir sığınma ve göç çerçevesine ihtiyaç olduğuna işaret ettiğine değinen Schinas, "Eğer göç paketi, bizim sunduğumuz şekliyle kabul edilirse, üye ülkelere pek çok konuyla mücadele etme kapasitesini artıracak." dedi.

Yeni pakette göçmen kaçakçılığının yanı sıra göçmenleri siyasi araç haline getirmenin önüne geçilmesinin hedeflediğini ifade eden Schinas, "Avrupa'nın bütünlüğünü insanların acı çekmesini ve göçü araç haline getirerek test etmek isteyenler hayal kırıklığına uğrayacak." değerlendirmesini yaptı.

Schinas, "Özellikle Belarus rejiminin uyguladığı son taktikler AB üye ülkeleri tarafından bütüncül bir yanıtı hak ediyor." dedi.